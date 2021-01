Uomini e donne, il nuovo tatuaggio di Giulia De Lellis fa già tendenza (ma rende furiosa la mamma)

Durante le vacanze di Natale si è mostrata in love accanto al suo nuovo fidanzato ed ora è tornata nella sua abitazione milanese. Prima di ributtarsi sul lavoro si è voluta concedere un regalo che "la Mutty" non ha gradito

Ancora fresco di inchiostro, l'influencer con quasi 5 milioni di followers all'attivo, ha mostrato il suo nuovo tatoo che ha cercato di "vendere" alla madre come temporaneo ma a nulla è servito perchè come ha raccontato lei stessa sulle Ig stories si tratta di un disegno permanente.

Di ritorno dalle vacanze in love trascorse a St. Moritz con il nuovo fidanzato Carlo Gussa, Giulia De Lellis ha voluto regalarsi un tatuaggio sulle mani che va ad aggiungersi agli altri. L'ultimo, una rosa rovesciata tra i due seni, risale al periodio della rottura con Damante.

"La Mutty" (come lei chiama affettuosamente la madre) non avrebbe dunque gradito mentre la sorella e il fratello hanno approvato. Per quanto riguarda il padre scrive: “3, 2, 1 e chiama mio papà” con una emoticon di disperazione.