Joele dedica un tatuaggio a Uomini e Donne nonostante la "cacciata"

La sua esperienza a Uomini e donne non è stata brillante (e nemmeno longeva) ma non per questo degna di nota tanto che ha deciso di tatuarla sul proprio corpo. Joele Milan, tornato alla vita di tutti i giorni dopo la cacciata di Maria De Filippi, ha ripreso possesso del suo profilo Instagram e se in un primo momento ha utilizzato i social per raccontare la sua verità su quanto accaduto nel dating show ora ne ha approfittato condividendo con gli oltre 40mila followers un momento topico.

L'ex tronista veneziano si è infatti recato dal suo tatuatore e ha deciso di arricchire i suoi tatoo inserendo un trono distrutto. Il giovane ha condiviso la "creazione" social con la didascalia "Incidente di percorso". Un video che ha ovviamente catturato l'attenzione di molti. C'è chi ha scritto "Buttiamola sull'ironia" e chi invece ha scitto: "In memoria della grande figura di merxxx".