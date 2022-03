Uomini e donne, Ida e Alessandro ai ferri corti per una "grattata" di troppo: "Non sei la mia fidanzata"

Ida e Alessandro, nuovamente a centro studio dopo un'apparente rottura, hanno fatto il punto della situazione sulla loro frequentazione che sembra essere continuamente minata da incomprensioni e tensioni. L'ennesima divergenza è nata dopo che Ida ha raggiunto Alessandro a Salerno, a seguito di una "serie atteggiamenti che arrivati a questo punto mi danno fastidio", ha dichiarato la dama.

Il cavaliere campano è finito "sotto inquisizione" per essersi grattato davanti ad una cassiera. ?Mi sono semplicemente grattato un fianco alzando leggermente la maglia e si è visto lo slip?, spiega Alessandro in puntata sottolineando come Ida sia molto gelosa. Parole che hanno fatto inalberare la dama: ?Non sono gelosa, è il tuo atteggiamento che mi infastidisce. Non è gelosia è mancanza di rispetto, non è solo il fatto che ti sei grattato ma il jeans a vita bassa, si è visto lo slip...".

La situazione si aggrava quando il giovane imprenditore se ne esce con un: "Non sei la mia fidanzata", che fa intervenire anche Maria De Filippi. Parole che trovano una reazione focosa dalla dama che sottolinea come: "Per te sono la tua fidanzata per due ore". Il campano prova a difendersi e a giustificare le sue parole, ma a gran fatica. Nella discussione interviene anche Tina che stranamente difende Ida e i suoi passi indietro: "Sottolineare questa cosa è anche fastidioso".

Quando la discussione sembra non trovare una soluzione è la conduttrice a stemperare i toni: "Fidanzamento per lui è una cosa ufficiale quando dice non sei la mia fidanzata non è per sminuire il vostro rapporto". Parole che portano Ida a riflettere e a lasciarsi andare ad un ballo "chiarificatore" con Alessandro. Rottura superata?