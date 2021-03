Uomini e donne, dopo Salvatore anche Teresa è positiva al Covid

Continua il momento difficile in casa Cilia-Di Carlo. Come annunciato dall'ex tronista sui social, dopo la positività al Covid-19 del marito Salvatore Di Carlo, l'esito del tampone al quale si è sottoposta ha dato il medesimo risultato. Al momento i sintomi che ha manifestato sono mal di gola e un gran raffreddore ma indubbiamente è preoccupata poichè già si trovava in convalescenza per un intervento al cuore al quale si era sottoposta a Roma.

L'unica nota positiva è che essendo entrambi positivi potranno trascorrere l'isolamento insieme mentre fino a qualche giorno fa, l'ex corteggiatore era stata confinato in una stanza della loro abitazione.

Nonostante la situazione l'ex tronista sta tenendo aggiornati i suoi followers attraverso i social e questo le permette di vivere "meno peggio" la quarantena.