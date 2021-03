Uomini e donne, Teresa e Salvo e le difficoltà ad avere un figlio: "E' difficile anche dirlo"

L'ex tronista si racconta ai microfoni di Rtl 102.5. In isolamento per la positività al Covid-19 del marito e in convalescenza per un recente intervento al cuore, lascia intendere che nonostante la coppia provi ad avere un figlio ci siano degli intoppi

A settembre festeggeranno il quinto anniversario di matrimonio. Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono un po' allontanati dal mondo dello spettacolo ma continuano ad avere un rapporto diretto con i fan, soprattutto l'ex tronista, che proprio nei giorni scorsi ha raccontato tutta la sua preoccupazione per la positività al Covid-19 del marito.

Nonostante inizialmente non avesse mostrato sintomi, ora è comparsa la tosse e anche per lei è scattato il tampone di cui non si conosce ancora l'esito. Tra l'altro Teresa si trovava già in convalescenza a seguito di un piccolo intervento al cuore al quale si era dovuta sottoporre per cui la scoperta di un'eventuale positività potrebbe aggravare la situazione.

La siciliana, nelle ore scorse, è stata anche intervistata telefonicamente da Rtl 102.5 e ha parlato dell'ipotesi di avere dei figli. Desiderio di coppia che ancora non è stato realizzato: "Ci stiamo lavorando, purtroppo non è facile neanche dirlo ma ci stiamo lavorando".