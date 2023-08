Uomini e donne, Tina pronta al debutto come conduttrice?

Per tutta l'estate il suo ruolo di opinionista è stato messo in discussione. Con la "pulizia" operata da Pier Silvio Berlusconi, il ruolo di di Tina Cipollari nel dating show Mediaset sembrava essere a rischio ma tra voci e smentite sembra ora data per certa la sua presenza al fianco dei nuovi tronisti all'avvio di stagione.

Assodata la sua presenza a Uomini e donne, ci sarebbe però una grande novità in vista.

L'indiscrezione arriva da Dagospia, per Tina Cipollari ci sarebbe una trasmissione tutta sua, che dovrebbe andare in onda su La5 e di cui al momento non si sa molto se non che l'opinionista sarebbe prossima alla conduzione.

Per la focosa opinionista ci sarebbe dunque in programma un "avanzamento" di carriera.