Uomini e donne, nuova stagione: un trono per Tina

Mentre il dating show è in vacanza, si pensa già alla prossima stagione e, stando ad alcune indiscrezioni, si parlerebbe di un nuovo ruolo per Tina Cipollari.

La rivista Nuovo Tv scrive infatti di un possibile ritorno sul trono dell'opinionista e su questa mission si sarebbe spesa anche la padrona di casa Maria De Filippi che starebbe cercando di convincere la storica opinionista a mettersi in gioco come "tronista over" .

Per la Cipollari sarebbe un ritorno agli albori perchè con quel ruolo, e in quello studio, nel 2001, conobbe quello che diventò il padre dei suoi figli, Kikò Nalli.

Gli inizi di Tina a Uomini e donne risalgono infatti a più di vent'anni fa quando la sorella la iscrisse al programma per corteggiare Roberto. Non venne scelta ma Maria De Filippi notò la sua verve e decise di proporle il trono al fianco di Claudia Montanarini. Tina fu conquistata dal corteggiatore Daniele, i due uscirono insieme ma la relazione durò ben poco.