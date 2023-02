Uomini e donne, scambio di sguardi tra Tina e un cavaliere: amori in corso?

Una Tina così, era da tempo che non si vedeva. Visibilmente in imbarazzo davanti alle parole di apprezzamento di un cavaliere, che cerca di spostare l'attenzione su altro: “Non me l’aspettavo, è stata una cosa un po’ così all’improvviso. In fondo anche io sono una donna timida", dichiara l'opinionista.

È quanto successo nell'ultima puntata di Uomini e donne. A creare la situazione è Ivan, il nuovo cavaliere arrivato nel parterre maschile del Trono over. Ha 48 anni, è nato e vive nella Svizzera tedesca, separato e padre di tre figli. Ha studiato Medicina ed è specializzato in Neurologia.

“Cosa mi piace di Tina? Per il momento posso dire che da casa è bella, di presenza è bellissima. Per il resto, non la conosco. Mi piacerebbe uscire con lei”, ha dichiarato il nuovo cavaliere.

Un uomo distinto, con un certo fascino e sul quale anche l'opinionista ha manifestato interesse, come ha rivelato la stessa conduttrice Maria De Filippi su segnalazione della redazione.

Gianni, dal canto suo, spinge la collega a ballare con il nuovo arrivato sottolineando come non sia la prima volta che il solotto di Uomini e donne tiene a battesimo l'inizio di una relazione dell'opinionista (riferendosi al suo passato con Kikò Nalli). Nuovi amori in corso?