Uomini e donne, Tina "stana" Mario: "Si è creato un alibi"

Tina non si è fermata alla ricostruzione dei fatti fornita da Mario Cusitore a difesa delle accuse mosse da segnalatrice che precedentemente aveva riferito ad Ida di averlo visto uscire da un b&b con una bionda.

La segnalatrice conferma quanto visto quel sabato mattina e Tina sottolinea come abbia il sospetto che lui si sia creato un alibi. Il corteggiatore ancora una volta si inalbera e dichiaraa: "Perchè devo giustificarmi?Io ne devo uscire pulito da questa cosa". Parole che però non toccano minimamente Tina convinta che Mario stia bluffando.

Non solo, l'opinionista chiede di uscire dallo studio per contattare telefonicamente questa amica criminologa di Mario e scopre che "Lui la chiama a tutte le ore del giorno e della notte, ma non esiste una chat con lei come avesse voluto eliminare ogni traccia". A ciò si aggiunge Gianni Sperti che, da uno sguardo al profilo Instagram di questa ipotetica amica riferisce: "L'unica cosa che mi è saltata all'occhio è che lei profilo Instagram ha una frase in spagnolo...significa che parla in spagnolo". Parole che danno forza alla segnalazione che parlava di una bionda che parlava spagnolo, eppure Mario ha sempre detto che questa amica, che era al compleanno con la "comitiva" era di Milano e lavorava a Torino.

Dopo queste dichiarazioni, lo sguardo di Ida si fa sempre più dubbioso.