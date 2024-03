Uomini e donne, Tiziana sotto accusa: "Non fare la piccola fiammiferaia"

C'è grande fermento nello studio di Uomini e donne. Fari puntati sul Trono over, e in particolare su Tiziana, la 53enne, collaboratrice domestica che, dopo un mese di frequentazione con Angelo, dichiara di avere un blocco che le impedisce di lasciarsi andare. Dichiarazioni che accendono il dibattito in studio. I primi a nutrire dei dubbi sono gli opinionisti, in particolare Tina, la quale reputa che l'atteggiamento della dama sia alquanto sospetto: "Fosse accaduto solo con te - dichiara l'opinionista rivolgendosi ad Angelo - ma è sempre la stessa giostra".

Angelo prende le difese della dama, dicendo di rispettare i suoi tempi ma la discussione si accende quando emergono i retroscena della loro frequentazione, ovvero che i due non si vedono praticamente mai, se non in studio perchè non possono assentarsi dal lavoro. Lei sostiene di essere retribuita per le ore effettive di lavoro e quando si assenta per andare a registrare, deve recuperare. Parole che portano Tina a fare una verifica sui social di Tiziana.

L'opinionista vede dunque che la dama ha condiviso degli scatti posati, in palestra, e perde le staffe: "Fai la piccola fiammiferaia e la top model, ma chi ti crede…". Interviene dunque Gianni che fa notare come possa: "Rinunciare a uno shooting per uscire con un uomo che le piace o no?".

Tiziana ha provato a spiegare la sua posizione ma sentitasi sotto attacco, ha preferito rifugiarsi dietro le quinte dove è stata raggiunta da Angelo. Una volta rientrata in studio però ha ripreso il discorso chiosando contro Tina: "Stiamo scherzando? Mi devo giustificare?". Ma l'opinionista è sembrata irremovibile.