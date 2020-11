Uomini e donne, il pianista Tommaso stuzzica Carlotta (ma il "look è da rivedere")

Il suo ingresso nelle studio di Uomini e donne ha catturato l'attenzione di molte, soprattuto per la sua dialettica. Dell'abito gli interessa poco ma è disposto a mettersi in gioco

È tra le new entry del Trono Over e, rispetto ad altri, ha catturato la curiosità del parterre femminile per i suoi contenuti. Lui è Tommaso, pianista, attore, un uomo con una certa dialettica, caratteristica che ha subito notato Carlotta (quella che Michele ha definito come la Fabio Volo dei poveri).

"Ieri siamo stati in compagnia, è stato piacevole ma...", queste le parole di Carlotta nel raccontare il primo incontro con il pianista. Un uomo interessante ma "con un potenziale estetico inespresso". Ecco che la dama sottolinea come lui non si valorizzi abbastanza, cosa che però non tocca il cavaliere: "l’abito non è rilevante per me" ma lei sottolinea "lui ha un contenuto che veste lui l’abito"

Nonostante questo Tommaso decide di mettersi in gioco ma più per far piacere a Carlotta che altro. Il cavaliere ha comunque lasciato il numero a sei persone: Valentina, Daniela, Roberta, Claudia e Giulia, scelta dettata meramente da una valutazione estetica dopo la sfilata della precedente puntata.

Carlotta, dal canto suo, si dice propensa a continuare la frequentazione e decide invece di chiudere con Ruggiero (sul quale fin dall'inizio aveva mostrato delle resistenze in quanto troppo grande di età per lei).