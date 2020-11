Uomini e donne, è show: il "pianista" cambia look per compiacere la sua dama (VIDEO)

Dopo un'uscita con Carlotta, era stato "rimandato" per il look ma, con grande intelligenza ha deciso di mettersi in gioco e provare a cambiare quell'aspetto che per lui non ha molto valore ma che alla sua dama potrebbe fare la differenza. Protagonista di questo "siparietto" è Tommaso, il pianista di Uomini e Donne.

Il nuovo look di Ivan

Grazie all'aiuto degli stylist Anahi, il cavaliere è sceso in studio vestito di tutto punto: camicia bianca, giacca e pantalone elegante catturando subito l'attenzione di Carlotta. "Non voglio che passi il messaggio che per me sia tutto così superficiale - ha dichiarato la dama - ma ho trovato dentro di lui così tante cose belle e, forse per un capriccio mio, vorrei che fosse così come me lo immagino anche fuori per dire ciao a tutti, usciamo insieme dal programma".

Tommaso dal canto suo non si è sentito offeso anzi: "Io non ho problemi con nessun vestito - ha dichiarato ironizzando sulla quesione - l’abito non mi crea problemi". I due di sono quindi lasciati con la promessa di una nuova uscita a due.