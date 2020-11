Uomini e donne, Davide-Beatrice-Chiara: il triangolo continua

Il tronista si mostra arrabbiato per la non reazione della 24enne romana dopo l'esterna con l'altra corteggiatrice. Queen Mary, dal canto suo, lo invita a non fare esperimenti

Dopo i baci appassionati condivisi con le due corteggiatrici, Beatrice e Chiara, il tronista Davide Donadei non si mostra scuro in volto in puntata. Atteggiamento che viene subito notato dalla conduttrice Maria De Filippi.

Il bel pugliese confessa di essere risentito per la non reazione di Chiara dopo aver visto l'esterna di Beatrice e a quel punto queen Mary interviene facendogli notare: "Tu hai ballato con Beatrice perchè Chiara non ha avuto reazioni?", riflessione che fa perdere le staffe alla romagnola che decide di abbandonare lo studio. Chiara, dal canto suo, giustifica il suo atteggiamento: "Non mi sono alzata a prescindere, sto razionalizzando per non sbroccare".

La conduttrice a quel punto si rivolge al tronista invitandolo a pesare bene quello che fa: "Sei un bravo ragazzo, non fare gli esperimenti, cerca di capire chi ti interessa, a loro piaci sicuramente". A quel punto Donadei esce dallo studio per andare a riprendersi Beatrice.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giovane romagnola invita il tronista a capire cosa vuole: "Non puoi giocare con le sensazioni, tu hai la sindrome del crocerossino, devi fare quello che ti senti e non quello che vuoi fare". A quel punto Chiara, nonostante la competizione in atto, si dice dispiaciuta per quello che vive Beatrice perchè si sente molto simile a lei. Non resta dunque che attendere le prossime mosse del leccese.