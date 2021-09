Perché Maria De Filippi ha cacciato il tronista Joele da Uomini e Donne

La sua faccia pulita, la timidezza nascosta dietro ad un corpo tatuato tutto lasciavano pensare tranne che, con i suoi modi da bravo ragazzo, stesse tramando alle spalle del programma. Peccato che abbia tralasciato un particolare non da poco, ovvero che anche durante i balli in studio i microfoni sono sempre accesi.

Il tronista veneto è stato infatti cacciato dopo che la redazione ha ascoltato la conversazione avvenuta durante un ballo con la corteggiatrice Ilaria. Il 26enne avrebbe infatti detto alla ragazzo di rispondere al "segui" ricevuto su Instagram dall'account di un amico di Joele in modo da potersi sentire di nascosto. Accordo che viola le regole del programma e che ha fatto andare su tutte le furie la padrona di casa che ha invitato il tronista ad andarsene.

Presentazione fake

Ma non finisce qui, sembra che persino il video di presentazione del giovane tronista nasconda una menzogna e a smascherarlo sarebbe la sua ex (accusata di averlo tradito con un amico) che sui social ha dichiarato: "Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita".