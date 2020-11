Uomini e donne, Sophie in lacrime: "Ho un blocco". De Filippi la consola

La giovane tronista è in crisi, è uscita con tutti i suoi corteggiatori ma non è riuscita ad affezionarsi a nessuno di loro e si mette in discussione

È in crisi la giovane Sophie Codegoni. Nonostante le uscite con i corteggiatori e l'alchimia che si è creata con loro non si dice coinvolta e questa cosa la porta a mettersi in discussione. Con le lacrime agli occhi la 18enne si rivolge a Maria De Filippi: "Ho 18 anni e a volte voglio fare la trentenne ma vorrei potermi emozionare come fanno Beatrice o Chiara", spiega la tronista.

La padrona di casa invita Sophie a riflettere sul fatto che magari non ha ancora trovato quello giusto: "Tu sei molto più adulta nel modo di porti e magari hai bisogno di più tempo", spiega.

La giovane modella dichiara di avere un blocco e quando Nino interviene manifestando la sua arrabbiatura nel sentire le parole della tronista lei spiega: "Io con te sto benissimo, c’è chimica, ma non ho quella cosa allo stomaco che mi dice fatti bella per lui". Lui la invita a ballare con l'intento di un chiarimento e proprio su questo momento di "intimità", si chiude la puntata.