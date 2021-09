Tronista trans a "Uomini e Donne", un corteggiatore prende le distanze: "Non è nella mia natura"

L'aveva messo in preventivo perché queste situazioni le ha vissute anche prima di entrare negli studi di Uomini e donne. Il percorso nel dating show Mediaset della tronista trans inizia in salita. La prima "prova" arriva nel confronto con i corteggiatori scesi in studio senza sapere chi si sarebbero trovati difronte. La tronista trans Andrea Nicole ha chiesto ai corteggiatori se avessero dei problemi a corteggiare una donna nata con un sesso e qui il parterre si è spaccato. Alcuni si sono detti straniti di fronte alla situazione, altri hanno dichiarato di non avere alcuna remore nell'iniziare un'avventura di questo dopo altri hanno apertamente dichiarato di sentirsi in difficoltà.

Va contro la mia natura

“Il corteggiarti è una cosa che mi blocca, mi fa strano, se non lo avessi saputo sarebbe stato diverso. Mi fa strano, è una cosa strana - ha dichiarato il corteggiatore Alessio - Non me la sento non voglio farti perdere tempo”. Non ha usato mezzi termini Stefano: “Va contro la mia natura corteggiarti, ma hai chiesto sincerità ed io non sono qua per perdere tempo. Apprezzo quello che sei e la tua storia, ma per me non ci sono possibilità, non me la sento”.

Sulla questione è intervenuta anche Maria De Filippi che ha commentato così: "Anche a casa qualcuno avrà reagito come ha reagito Stefano, Andrea Nicole ne era consapevole. […] Ha le spalle forti e sa come affrontare queste situazioni e non si scandalizza davanti a queste parole. Non possiamo processare Stefano e chi ha un attimo di difficoltà e disorientamento perché può darsi che fra un mese Stefano alzi la mano e dica ‘mi piaci moltissimo Andrea Nicole’ e sarebbe per noi una vittoria […] non dobbiamo colpevolizzare, ha detto contro la mia natura, non contro la natura nel senso uomo/donna punto".