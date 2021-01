Uomini e donne, perché Simone Bolognesi ha lasciato

Il cavaliere del Trono over ha deciso di abbandonare il programma e lo ha fatto spiegando i motivi che l'hanno portato a questa decisione. Riflessione raccolta in un post pubblicato sul suo profilo Instagram

Il salottino di Uomini e donne non gli ha portato fortuna. Simone Bolognesi, primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez e cavaliere del Trono over, ha deciso di lasciare il programma e l'ha fatto con un post sul suo profilo Instagram dove spiega i motivi del suo abbandono.

La sua prima volta a Uomini e donne fu nel 2011 come corteggiatore dell'allora tronista Giulia Montanarini.Tra i due non nacque nulla e qualche anno dopo, venne avvistato accando a Diletta Pagliano, ma anche qui nulla di ufficiale. Lo scorso anno era tornato come cavaliere del Trono over, era stato protagonista di qualche uscita ma anche qui nulla di troppo serio.

Il suo percorso all'interno del programma Mediaset si conclude dunque senza aver raggiunto l'obiettivo del programma, quello di trovare l'anima gemella. Ecco i motivi che l'hanno portato a prendere questa decisione: