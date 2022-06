Uomini e donne, nuova crisi tra Sossio e Ursula? Lei rompe il silenzio

Non è la prima volta che dal web arriva la soffiata di una presunta (o reale) crisi tra Ursula e Sossio, i due ex protagonisti del Trono over. La loro relazione è stata spesso ricca di di colpi di scena e i fans, sempre attenti ad ogni dettaglio, hanno la capacità di fiutare una maretta in corso.

Voci di rottura

L'ultima presunta crisi, poi smentita dall'ex dama, risale a qualche giorno fa quando erano trapelate (di punto in bianco) delle voci di rottura tra i due con tanto di segui tolto dai social da entrambi.

La smentita

Ad alimentare il tutto una frase dell'ex cavaliere che era sembrata alquanto ambigua: "Tutto ha un inizio e una fine". Ecco che nelle scorse ore, attraverso l'angolo "domanda/risposta" utilizzato da influencer e non per aprire una comunicazione con i propri beniamini, Ursula ha allontanato ogni dubbio. Ad una domanda sulla sua relazione sentimentale, l'ex dama ha risposto: "Sossio? Dorme, Bianca ancora no", postando una foto in cui si vede con la figlia e con il compagno, a letto.