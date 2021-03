Uomini e donne, Sossio e Ursula finalmente sposi: i dettagli dell'evento

Sossio ed Ursula non vogliono più aspettare e, seppur con le limitazioni Covid, avranno il loro grande giorno. A rivelarlo sono i due ex protagonisti del Trono over che in una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne hanno i dettagli del loro matrimonio: sarà in Calabria, avranno non più di 50 invitati e il giorno prima si svolgeranno in contemporanea addio al celibato e al nubilato. Decisione arrivata ad un anno esatto dalla proposta di matrimonio.

La scelta della Calabria esula dalle regioni di appartenenza dei due ma è una località a cui sono legati. Nessuna indiscrezione su chi celebrerà il matrimonio, che sarà con rito laico, ma quello che si sa è che compatibilmente con le restrizioni, ci sarà una festa come da tradizione.

Quella tra Ursula e Sossio è indubbiamente una storia che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. I loro caratteri, l'esuberanza di lui emersa soprattutto durante la partecipazione a Temptation Island, hanno portato ad un lungo tira e molla che si è forse fermato quando a scaldare i loro cuori è arrivata la piccola Bianca.