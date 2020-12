Uomini e donne, Armando furioso con Lucrezia: "Si è allontanata per prendere del vino con un altro"

Una carineria da parte della giovane dama scatena le ire del cavaliere che mostra un lato del suo carattere non ancora emerso al 100%

Al ristorante non c'era del vino e pur di fare colpo sul suo cavaliere ha chiesto al cameriere di accomparla a prenderlo. Un gesto carino da parte di una donna intenta a fare colpo sul suo uomo ma se questo uomo è Armando allora tutto può cambiare e le carinerie possono essere viste come un modo per farsi notare ad occhi altrui.

Lucrezia si trova a gestire una situazione impensabile, dopo un'uscita con il napoletano viene messa in discussione. "Mi ha lasciato da solo al tavolo per allontanarsi con uno sconosciuto a prendere del vino", ha spiegato Armando, duramente contestato dallo studio, e in particolar modo da Gianni.

A tal proposito Maria De Filippi fa presente che la madre di sua figlia ha raccontato che "quando stava a tavola con te, se passava un uomo abbassava lo sguardo", affermazioni che fanno comprendere quanto Armando sia "un uomo d'altri tempi". "Questo tipo di uomo è stato superato da tempo, siamo nel 2020", chiosa Gianni Sperti mostrando tutto il suo disappunto. Certo è che il ritorno di Lucrezia, alla corte di Armando, non è proprio una passeggiata.