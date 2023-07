Uomini e donne, prima vacanza di coppia per Lavinia e Alessio

A tre mesi dalla scelta, Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono volati ad Ibiza per la loro prima vacanza di coppia. Molto complici ed affiatati, i "sopravvissuti" dell'ultima stagione del Trono classico, si stanno godendo qualche giorno di sole, mare e movida, in una delle mete più gettonate tra i vip (e non solo).

I due hanno documentato passo passo il loro viaggio, dalla partenza, all'ansia del decollo di Lavinia, alle cene tra amici. Il loro arrivo nella Isla ha fatto seguito al breve soggiorno dell'ex tronista Federico Nicotera, che tornato single, ha trascorso qualche giorno sulle coste spagnole in compagnia di un amico.

La sua ex, Carola Viola Carpanelli, sembra invece concentrata su sè stessa. Al momento nessun gossip attorno a lei se non una ventilata ipotesi di averla come nuova tronista al ritorno di Uomini e donne a settembre.