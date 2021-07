Uomini e donne, vacanza da incubo per Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia a Mykonos

"Tre giorni di viaggio per Mykonos per starci un'ora", è un po' questa la sintesi della vacanza incubo di Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo. I due avevano infatti deciso di partire e concedersi qualche giorno da fidanzantini in Grecia dove avrebbero incontrato anche Claudio Sona e il fidanzato Nik ma la partenza non è stata delle migliori. Come racconta l'ex corteggiatrice toscana, lei e il compagno si erano presentati all'aeroporto di Bologna con un tampone antigenico effettuato nelle 72 ore ma si è vista rimbalzare in quanto il periodo era superiore a quanto previsto dai protocolli Covid ovvero: un tampone molecolare nelle 72 ore o un antigenico nelle 48 ore.

Ecco che la strada più semplice era quella di sottoporsi nuovamente ad un tampone e cambiare il volo che però partiva da Verona, quindi il primo giorno dei tre di vacanza l'hanno passato in aeroporto.

Quando finalmente sono riusciti a partire e sono arrivati a Mykonos hanno raggiunto in spiaggia gli amici e lì, l'ex tronista gay, ha riso delle disavventure dell'amica:

"Ha fatto un tampone venerdì sera, martedì all'aeroporto non l'hanno fatta partire perché era scaduto da 12 ore, quindi nuovo tampone e giovedì per tornare a casa ne dovrà fare un altro". Una cosa è certa, come ha dichiarato scherzosamente Francesca, non partiranno più senza bambini.