Uomini e donne, prima vacanza in love per Samantha e Alessio

Sono trascorsi quasi due mesi dalla messa in onda della loro scelta e la relazione nata nel data show sembra andare a gonfie vele. Samantha Curcio e Alessio Ceniccola in questi giorni si stanno mostrando complici e felici ai loro followers condividendo scampoli della loro prima vacanza in love sul Circeo.

Il romano è oggetto delle burle della compagna che l'ha preso di mira per i gavettoni e al tempo stesso mostra le sue ustioni post tintarella.

Grande complicità dunque tra l'ex tronista e la sua scelta che una volta in più smentiscono le bufale che girano sul web che li vorrebbero ad un passo dalla rottura.