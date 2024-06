Uomini e donne, vacanza incubo per Brando e Raffaella: chiusi in camera con la febbre

Quella che doveva essere una vacanza romantica per il 23esimo compleanno dell'ex tronista si sta rivelando un incubo. Brando e Raffaella, freschi di scelta, sono infatti volati a Sharm El Sheik per la loro prima vacanza di coppia ma solo dopo poche ore il trevigiano ha iniziato a stare male.

È partito dallo stomaco e si pensava che il motivo potesse essere qualcosa che il tronista aveva mangiato (date anche le precauzioni che solitamente vengono fatte quando si soggiorna in quei posti) ma poi è insorta la febbre per cui è montata la preoccupazione soprattutto da parte della sua giovane fidanzata che si trova a fare da infermiera.

I due, pendolari per amore, non è la prima volta che si trovano ad affrontare un malanno di salute di coppia. Solo qualche settimana fa, durante il soggiorno veneto dell'ex corteggiatrice per stare un po' con il fidanzato, era stata colta da un grande mal di gola che poi si è rivelato essere streptococco, tempo qualche giorno era "caduto" anche lui.

Nonstante il malessere la coppia si mostra molto unita e anzi, la giovane fidanzata si è rivelata essere un prezioso supporto, soprattutto durante questa vacanza all'estero.