Uomini e donne, Valentina Vignali e il baby "fidanzato": "Ti metti anche con i bambini adesso"

Nessuna dichiarazione ufficiale ma dati gli ultimi scatti pubblicati sui social sembrerebbe proprio che Valentina Vignali abbia un nuovo fidanzato. La prima "uscita" pubblica risale alla fine del mese scorso con un reel dove l'influencer da oltre 2 mln di followers fa tutto un ragionamento su come in adolescenza non abbia avuto la possibilità di viaggiare perchè la sua routine era liceo-basket, basket-liceo, all'infinito.

"Quindici anni dopo sono stata in tutti i continenti, sto a quota 71 paesi visitati, ciò significa cheho visto già più di 1/3 del mondo", scrive nella didascalia a corredo del reel che racconta 6mila km di viaggio, in 7 stati diversi: "L'adrenalina di non sapere se hai preso la strada giusta, il sole che sorge dai campi di girasoli e ti accarezza la faccia mentre guidi, e le piazze piene di gente ad Amsterdam che ti accolgono quando non dormi da due giori ma non vuoi tornare...Questo è quello che succede quando trovi un altro fuori di testa come te con cui correre".

E questo fuori di testa risponde al nome di Tommaso Pozzi, modello classe 2002, quindi 11 anni più giovane. La presenza del giovane nelle stories di Valentina lascia pensare che ci sia una relazione in corso sulla quale in molti hanno espresso il proprio consenso ma altri hanno fatto commenti pesanti circa la differenza d'età tra i due. "Ti metti anche con i bambini adesso" ha scritto un utente, subito attacato dai followers che invece hanno guardato alla bellezza del ragazzo piuttosto che all'età.

Valentina Vignali era tornata single dopo la fine del Grande Fratello Vip 16 quando aveva rotto con il fidanzato Lorenzo Orlandi: “Non sempre le storie vanno bene, le vite e il lavoro si incastrano, e si va d’accordo per sempre”, avevano scritto i due sui rispettivi canali social, annunciando così la fine della relazione. I due avevano preso casa e riempito le loro vite con l'arrivo di Muffin, un cane al quale erano molto legati entrambi. Da qui il trasfermento della cestista da Roma a Milano dove ha poi conosciuto il suo giovane "fidanzato".