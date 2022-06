Uomini e donne, Veronica e Matteo partono col botto: ecco il primo weekend romantico

É iniziata a gonfie vele la storia tra Veronica Rimondi e Matteo Farnea. La scelta della tronista ha di fatto chiuso la programmazione stagionale di Uomini e donne e con la messa in onda dell'ultima puntata, i due sono potuti uscire allo scoperto e mostrare tutta la loro complicità, lontani dai riflettori.

Attraverso i social la ferrarerese e il veneziano si sono mostrati spesso in giro per l'Italia, con varie tappe tra cui Roma e Ferrara, dove lei vive e ha festeggiato il suo compleanno con parenti ed amici.

Complicità rara

Grande affiatamento tra i due è emerso anche nelle prime dichiarazioni rilasciate dall'ex corteggiatore al magazine di Uomini e donne. Il veneziano ha parlato di grande sintonia: "Abbiamo una complicità rara che, in passato, ero riuscito a trovare solo con il tempo ma che con lei è scattata subito - ha dichairato - Si tratta di una sensazione unica, quando stiamo insieme è come se fossimo una cosa sola, c’è una chimica e una voglia di stare sempre attaccati sorprendente. Credo che tutto questo sia una conseguenza dei sentimenti che stiamo provando. Sto scoprendo in Veronica una ragazza molto dolce, che sa dare davvero tanto all’altro. E poi è una donna energica, divertente..."

Mi fa sentire una principessa

Sensazioni condivise anche dall'ex tronista che sempre al magazine di Uomini e donne ha dichiarato: "Matteo ha un cuore d'oro, sincero. É un ragazzo sensibile, buono, educato e riesce a farmi sentire una principessa anche non facendo niente di particolare, semplicemente vivendo la quotidianità insieme".