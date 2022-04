Uomini e donne, Matteo conquista Veronica a suon di fiori: insorgono gli altri corteggiatori

"C'è stata empatia fin da subito", così Veronica Rimondi commenta il feeling che si è innescato con il corteggiatore Matteo. Il veneziano dagli occhi blu, portato in esterna dalla tronista, sceglie di stupirla con un ballo in maschera. "Mi hai stupito tantissimo - afferma la tronista in esterna - mi dai la sensazione di potermi fidare". I due giocano molto con gli sguardi e ad un certo punto la tronista se ne esce con: "Ma come ci vedresti come coppia?" e lui risponde: "Una bomba".

Al rientro in studio i due si mostrano piacevolmente soddisfatti di come siano andate le cose ma non finisce qui. Matteo si insinua anche nell'esterna tra Veronica e Federico, il pallanuotista. Mentre i due si trovano infatti a bordo vasca, la redazione fa recapitare un fascio di rose rosse alla tronista, il mittente è Matteo.

Lei si mostra compiaciuta della cosa mentre Federico, ovviamente, non apprezza la cosa e il battibecco tra i due pretendenti prosegue anche in studio. Non solo, mentre i due battibeccano prende la parola Fernando, l'escluso dalle esterne, che chiede spiegazioni a Veronica. Lei risponde dicendo: "Non mi fido, mi sei sembrato falso, secondo me manco ti piaccio, non ho nessuna intenzione di continuare una conoscenza con te", diverbio che urta Federico che decide di tornare al proprio posto in quanto il loro momento è stato oscurato da questo "fuori programma". E mentre succede tutto questo arriva in studio un altro fascio di rose rosse indirizzato a Veronica e, ancora una volta, è opera di Matteo che viene criticato per questi gesti plateali che lui giustifica dicendo che quello è il suo modo di corteggiare.