Uomini e donne, Veronica Rimondi e Federico Nicotera avvistati in discoteca: stanno insieme?

È bastato un scatto insieme, durante una serata romana in compagnia di Lavinia Mauro e Alessio Corvino, a far infiammare il gossip. C'è una frequentazione in corso tra gli ex tronisti Federico Nicotera e Veronica Rimondi? Non è la prima volta che i due si mostrano insieme. Già qualche settimana fa, Nicotera aveva condiviso alcune stories in compagnia dell'ex tronista "figlia di papà".

Lei da qualche tempo si è trasferita a Roma per lavoro, inizialmente da fidanzata, in quanto era legata a Matteo Farnea, il corteggiatore veneziano con il quale era uscita insieme dal programma. Poi, come un fulmine a ciel sereno, la stessa Rimondi aveva comunicato via social la fine della relazione.

Lui, Federico Nicotera, è reduce dalla relazione con Carola Viola Carpanelli, sua scelta. La loro storia ha avuto vita breve e, a detta dell'ex corteggiatrice, si è conclusa a causa della possessività di lui.

Una fine che aveva lasciato il segno dal momento che, nel faccia a faccia in studio, l'ingegniere aeronautico, era sembrato parecchio scosso nel rivederla.

Questo ultimo scatto è quindi preludio di una nuova relazione che sta nascendo o si tratta di semplice amicizia?