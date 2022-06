Il video della scelta di Veronica Rimondi a Uomini e Donne

Fin dalla loro prima esterna c'è stata magia, la stessa magia che, secondo la tronista non avrebbe motivo di esistere se non provata in due. Premesse che oggi hanno portato Veronica Rimondi a scegliere Matteo Farnea come suo compagno di vita.

Con un lungo giro di parole (sul quale è intervuta anche Maria De Filippi chiedendo alla tronista di arrivare al dunque) che forse il veneziano non ha nemmeno ascoltato perchè visibilmente in ansia, la tronista ferrarese ha deciso di continuare la conoscenza iniziata in studio con il veneziano.

Il destino li ha fatti incontrare

"Eravamo destinati a conoscerci - ha dichiarato la tronista - io ho molta paura perchè non provo queste sensazioni per qualcuno da tanto tempo, ed è da tanto tempo che qualcuno non mi entra così nella testa, ho molta paura ma se c'è una di cosa di cui sono certa è che sei tu...". Il discorso rimane sospeso perchè Matteo, si avvicina alla sua principessa e la stringe tra le sue braccia certo di essere la sua scelta. I due tra petali di rose e baci appassionati, concludono il percorso insieme, pronti a viversi lontani dalle telecamere.