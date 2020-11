Uomini e donne, tutti contro Veronica: "Bugiarda". E Sirius lascia lo studio

La vigilia del suo arrivederci dallo studio Mediaset non è stata delle migliori. L'ufficiale di Marina, dopo aver confessato di aver fatto l'amore con la dama del Trono over ha dovuto fare i conti con l'atteggiamento "poco trasparente" di lei

Per Nicola Vivarelli (Sirius) è arrivato il momento dei saluti. Il giovane ufficiale di Marina è infatti prossimo all'imbarco per le Bahamas e per lui questi sono stati gli ultimi momenti all'interno dello studio. Data la frequentazione in essere con Veronica, tutti erano curiosi di sapere come sarebbe finita tra i due, soprattutto dopo il clima di tensione che si era creato con l'ingresso di Angelica.

"Vi lasciate in amicizia?", ha chiesto Maria De Filippi, e lui ha subito chiarito: "Non è amicizia la nostra". Veronica dal canto suo è parsa distante nonostante i due si fossero visti la sera prima. E sul futuro dei due, relativamente al programma la dama è stata lapidaria: "Non si è costruito un rapporto per andare oltre...lui andrà oltre l’oceano...se lui si fosse comportato diversamente prima, forse".

Parole che portano Sirius ad una reazione inaspettata. Lui sottolinea come sì, non ci sarà per tre mesi ma tra i due c'è stato qualcosa di importante: "Abbiamo fatto l'amore" dichiara lui mandando in escandescenze Veronica. E a catena arriva anche la reazione di Aldo, cavaliere con il quale Veronica si era approcciato.

Aldo dà della bugiarda a Veronica perchè non gli aveva mai detto che lei e Sirius si fossero spinti a tanto: "Mi hai detto abbiamo chiarito, non abbiamo fatto l’amore. Con me hai chiuso".

E mentre in studio va in scena uno scontro infuocato con Tina che rincara la dose, Nicola appare colpito e chiede di uscire.