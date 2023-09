Uomini e donne, Gemma e Maurizio volano in Sardegna: niente baci, lui le propone il burraco

"Qualcosa di piccante ce l'ho in valigia". Gemma non lascia nulla al caso e alla vigilia della sua partenza per Cagliari, in dolce compagnia, fa presente al suo partner (Maurizio) di sperare in un momento di intimità ma lui le propone una sfida a burraco.

Il resoconto del loro viaggio non lascia spazio all'immaginazione. Da un lato c'è Gemma che cerca ripetutatemente un contatto fisico, dall'altra Maurizio non si sbilancia ma al tempo stessa lascia sempre la porta semi aperta. Questa mancata presa di posizione porta Tina e Gianni ad intervenire a gamba tesa: "Ti sei fatta il tuo film", dichiara Sperti e Tina non si capacità del fatto che non sia successo nulla tra i due.

Gemma decide di dare tempo al suo cavaliere: "Lo vedo sempre un po' bloccato", dichiara la Galgani mentre lui rimane impassibile.

E mentre si attendono evoluzioni nel rapporto tra i due, un altro uomo si presenta alla corte di Gemma, si tratta di Filippo, consulente finanziario di Milano. Lei non lo vorrebbe nemmeno far scendere ma Tina spinge la cosa. L'approccio non è dei migliori e Gemma decide di non conoscerlo ma di concentrarsi su Maurizio.