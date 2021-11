Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sempre più innamorati: le foto della "luna di miele"

Da Times Square passando per Manhattan girando per Soho e Chinatown, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono volati negli Stati Uniti e hanno deciso di condividere il loro viaggio negli Usa con i loro followers. Un vacanza attesa da due anni e che finalmente è diventata realtà nel momento in cui hanno riaperto i voli turistici per l'America.

La coppia, nata ad Uomini e donne, si mostra sempre molto complice tra le strade della Grande Mela. Un viaggio di lavoro ma indubbiamente di piacere per l'ex tronista e la sua corteggiatrice che oggi contano oltre un milione di followers su Instagram.