Uomini e donne, bufera sull'ex corteggiatrice: "Frequenta un calciatore con figli"

Tutto nasce da alcune segnalazioni che sono arrivate ad Amedeo Venza e Deianira Marzano, il contenuto è il il medesimo: "Ex corteggiatrice di Uomini e donne frequenta un noto calciatore con figli e pare che lui abbia anche lasciato la famiglia per andare con lei a Ibiza". Protagonisti di questa vicenda in stile Beautiful sono Vittoria Deganello, ex scelta di Mattia Marciano, e Alessandro Murgia, centrocampista del Perugia nonchè fratello di Nicole, attrice romana amica di Vittoria e Alessio Cennicola.

Frequentazioni romane

Perchè questa precisazione? Perchè per mesi si è parlato di una possibile relazione tra Alessio Cennicola, ex scelta di Samantha Curcio e Vittoria Deganello. Improvvisamente Roma era diventata la seconda casa dell'ex corteggiatrice veronese, si mostravano sempre in comitiva insieme e la possibilità di una relazione tra i due ex Uomini e donne sembrava più che possibile. Oggi invece sembra che l'amicizia con Nicole Murgia abbia invece portato alla conoscenza di Vittoria ed Alessandro.

Ad "appesantire" la situazione c'è che il giovane calciatore romano sia anche papà di Dea e Niccolò, bimbi nati dalla relazione con la storica compagna Eleonora Mazzarini. Il più piccolo tra l'altro ha solo pochi mesi di vita.

Il giorno zero

In questo momento, i social mostrano come la blogger e compagna ufficiale di Murgia sia in Sardegna con i figli e nelle sue storie Instagram abbia condiviso un audio diventato celebre grazie alla condivisione di Ambra Angiolini, subito dopo la fine del suo rapporto con Allegri: "Esiste per tutti il giorno zero, è il momento in cui si riparte", condivisione che sembra un chiaro riferimento al polverone mediatico nato dopo gli avvistamenti del suo compagno con l'ex corteggiatrice di Uomini e donne che, a vedere dai social, conosce bene.

Deganello risponde

Non da ultimo, Vittoria Deganello, poche ore fa ha condiviso una stories su Instagram dove scrive: "Non conoscete, non sapete...non parlate a caso...". Nessuna presa di posizione infece dal calciatore nè dalla sorella del calciatore che ha deciso di rendere privato il suo profilo Instagram, forse per evitare gli attacchi social da chi la ritiene "cupido" della relazione tra il fratello e l'amica.

Per l'ex corteggiatrice non sarebbe la prima volta con un calciatore. Già in passato il suo nome era stato associato a quello di Zaniolo.