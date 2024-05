Uomini e donne, neo mamma bersaglio sui social per il seno: "Sarò volgare ma io sto bene così"

Non le manda a dire Vittoria Deganello. L'influencer, mamma della piccola Ginevra, ha voluto mettere al proprio posto chi nell'ultimo periodo l'ha attaccata per il suo seno. "Sì potrei mettermi un reggiseno - scrive l'ex corteggiatrice - sì il mio seno farà schifo, sì il mio chirurgo avrà fatto un lavoro pessimo, sì le mie tette saranno troppo grandi per il mio fisico, sì sarò volgare, si sarò senza pudore ma sapete una cosa??? Io sto bene così".

Tutto è nato dai commenti lasciati sotto all'ultimo reel pubblicato dalla influencer che si è mostrata in canotta e senza reggisegno, immagini che hanno portato molti utenti a muovere delle critiche del tipo: "Fanno impressione!!! Un reggiseno giuro che non guasterebbe" o ancora: "Se vuoi ti compro un reggisegno se non ne hai", "Volgarissima, se si mettesse un reggiseno e una bella maglia scollata sarebbe sicuramente più fine e bella".

"Cammino a testa alta e nutro la mia bambia da 13 mesi a questa parte - continua l'ex corteggiatrice parlando della figlia che sta crescendo da sola dal momento che il padre, il calciatore Alessandro Murgia ha deciso di non fare parte delle loro vite - il reggisegno non l'ho mai messo e mai lo metterò..fatevene una ragione".