Uomini e donne, Vittoria Deganello mamma single: il padre della figlia avvistato con la moglie

La sua bimba oggi ha due mesi e dalla sua nascita hanno un rapporto esclusivo. Vittoria Deganello ha infatti deciso di vivere la sua maternità da sola, lontana dal padre di sua figlia Ginevra, dal momento che, a detta dell'influencer questa bimba per lui non doveva nemmeno nascere.

La storia con il calciatore Alessandro Murgia non era infatti nata sotto una buona stella. Lui, sposato con Eleonora Ramazzarini e già padre di Dea e Niccolò, la scorsa estate aveva avuto una storia con Vittoria Deganello dalla quale è nata poi la piccola Ginevra ma, la scoperta della gravidanza dell'influencer veronese non era stata accolta di buongrado e l'ex corteggiatrice di Uomini e donne aveva deciso di proseguire da sola, con il sostegno della sua famiglia.

Alla nascita di Ginevra sembrava esserci stato un riavvicinamento tra i due. La sorella di lui aveva dichiarato che il calciatore si trovava in ospedale, ma sulla questione Vittoria Deganello non ha mai proferito parola. Solo oggi, a distanza di mesi, è tornata sulla questione, incalzata dalle domande dei followers che le hanno fatto presente che lui si trovasse in Sardegna con moglie e figlie. Parole alle quali l'influencer ha risposto in maniera piccata: "Ah felici loro....facciamole un in bocca al lupo".

E sul suo status di mamma single ha sottolineato come ce la faccia alla grande: "La mia famiglia è sempre a disposizione - ha spiegato l'influencer - ma alla fine me la tengo sempre io, e viene ovunque con me".