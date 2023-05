Il calciatore Murgia "riconosce" la figlia avuta da Vittoria Deganello? "È tutto in mano agli avvocati"

Cosa sta accadendo tra Vittoria Deganello e l'ex Alessandro Murgia? Li avevamo lasciati ai ferri corti, con una gravidanza "scomoda" per il calciatore e ben accolta dall'influencer, con lei pronta ad andare avanti e lui veloce a fuggire da una situazione complicata dal momento che c'era un'altra famiglia in ballo, quella costruita con la moglie Eleonora Mazzarini.

Per nove mesi Vittoria Deganello ha raccontato ai followers gioie e dolori di una gravidanza affrontata da single. Nove mesi in cui ci sono state diffide, interventi di terzi (l'ex cognata ed amica Nicole Murgia), intimidazioni e poi, con il parto, la svolta.

Tutti erano convinti che Vittoria Deganello fosse da sola, che a tenerle la mano ci fossero la madre e uno dei fratelli (in quanto medico dell'ospedale nel quale ha partorito) e invece, un intervento di Nicole Murgia ha rimescolato le carte in tavola. La gieffina ha infatti rivelato tramite i social che il fratello, nonchè padre della piccola, era presente in ospedale al momento della nascita. L'influencer dal canto suo non ha proferito parola sulla cosa mentre lui, ha aggiunto sul suo profilo Instagram il nome di Ginevra in coda a quello degli altri figli, avuti dalla moglie Eleonora Mazzarini. Gesto anomalo per chi aveva chiesto alla compagna di abortire.

Vittoria Deganello, sulla questione, ha voluto prendere tempo: "Vorrei che non ascoltaste voci esterne che descrivono tutto con molta superficialità - ha risposto a chi le chiede del padre di sua figlia - Ci sono degli avvocati in mezo, appena avrò chiaro io in primis e sarà chiara tutta questa situazione sarò la prima a farvelo direttamente sapere".