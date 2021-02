Uomini e donne, Aldo e Alessia sette anni dopo: l'anniversario è social

Anniversario importante per la coppia conosciutasi all'interno del salottino Mediaset. Nonostante una crisi nel 2016, l'ex tronista e la sua corteggiatrice continuano a scegliersi

La crisi del settimo anno non fa per loro. Il 25 febbraio 2014 il tronista Aldo Palmeri decise di fidarsi delle sue sensazioni e abbandonarsi tra le braccia della giovane Alessia Cammarota, nonostante una segnalazione che metteva in dubbio le parole della corteggiatrice. Oggi, 25 febbraio 2021, i due festeggiano sette anni d'amore e sono più innamorati che mai.

La loro storia è stata tutt'altro che lineare. Dopo il matrimonio, nel 2016 una "sbandata" di Aldo aveva fatto tremare la stabilità di coppia. I due erano infatti arrivati alla rottura nonostante Alessia si professasse innamorata dell'ex tronista.

Tempo qualche mese e i due si erano ritrovati e poco dopo era arrivato Leonardo, il suo secondogenito. Da allora la coppia si è sempre mostrata solida e, proprio nei giorni scorsi, ha dato l'annuncio di un nuovo bebè in arrivo.