Uomini e Donne, Alessandro e Pinuccia (elegantissimi) al concerto di Vasco Rossi

Tra i 50mila fan che ieri hanno riempito lo stadio San Nicola di Bari per il concerto di Vasco Rossi c'erano anche Alessandro Rausa e Pinuccia Della Giovanna, protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Accomodati sugli spalti in abiti elegantissimi, i due partecipanti al programma di Canale 5 non sono sfuggiti all'obiettivo fotografico di qualche utente che ha prontamente pubblicato in rete lo scatto mostrandoli in una versione decisamente insolita rispetto a quella televisiva.

una Pinuccia e un Alessandro a caso, al concerto di Vasco a Bari, in tenuta elegante.

(Pinuccia sempre con la stessa faccia allegra)#uominiedonne pic.twitter.com/ESL8LCoZaP — ladytrash (@ladytrash2) June 22, 2022

Oddio ma Alessandro è andato al concerto di Vasco con Pinuccia, vestito da Gran Gala, lei non ride manco morta ?. #uominiedonne pic.twitter.com/CvDlD2nne3 — Miry? (@_LaMiry_) June 23, 2022

I biglietti del concerto regalati da Vasco Rossi

Alessandro aveva più volte espresso la sua passione per Vasco Rossi durante il programma di Maria De Filippi ed è per questo che lo scorso ottobre proprio la conduttrice annunciò al cavaliere il regalo che il cantante aveva voluto fargli. "Con molto piacere sono qui ad invitare il signor Alessandro, partecipante della trasmissione Uomini e Donne, ad uno dei concerti di Vasco Rossi, previsti per il 2022 nella città che preferisce, insieme all'accompagnatore o accompagnatrice con cui vorrà condividere questa bella esperienza" recitava la lettera inviata tramite Live Nation, la multinazionale specializzata nell'organizzazione dei concerti. Allora Alessandro Rausa disse che avrebbe portato con sé uno dei figli, ma adesso, considerato lo scatto che circola sui social, è chiaro che abbia cambiato idea.