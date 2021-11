Uomini e donne, l'ex tronista Alessandro Zarino ha rischiato l'arresto cardiaco

"Non respiravo più, mi hanno dato l'ossigeno. Poi il rischio di un arresto cardiaco", l'ex tronista Alessandro Zarino ha raccontato ai microfoni di Rtl 102.5 la sua disavventura durante la prova estrema della scalata dell'Everest.

Aveva deciso di prendere parte ad un evento, organizzato da un'azienda che si occupa di abbigliamento eco-sostenibile per la lotta ai cambiamenti climatici quando a sei mila metri ha iniziato a sentire che qualcosa non andava. "Sono intervenuti i medici che seguivano la scalata. Sono sceso subito".

Zarino faceva parte di un gruppo di 12 persone (lui era l'unico italiano) impegnato nella scalata dell'Everest: "Di notte dormivamo nelle tende al freddo e con la fauna selvatica - racconta l'ex tronista - orsi, lupi, animali di ogni tipo camminavano tra una tenda e l'altra. Ho avuto paura. Ho pensato di mollare e non di non farcela. Nemmeno l'acqua avevamo a disposizione, soltanto quella dei ruscelli". Un'avventura che Zarino aveva scelto di fare per mettersi alla prova e che certo rimarrà a lungo nella sua memoria.