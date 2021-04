Uomini e donne, la commozione di Alessia Cammarota dopo aver perso il figlio: "Non scrivetemi più, la ferita è grande"

"Ciao bambine", inizia così il messaggio che Alessia Cammarota ha indirizzato ai suoi followers attraverso i social dopo giorni di assenza legati al profondo dolore per la perdità del figlio che portava in grembo. "Si torna alla normalità, so che non sono la prima ne l'ultima - racconta la moglie di Aldo Palmieri - grazie per la vicinanza, ci sono ragazze che a modo loro mi stanno raccontando il loro dolore però vi devo chiedere di non farlo perché leggendo si riapre ogni volta la ferita".

Poche parole che sottolineano la fragilità di una donna che dopo un lutto così duro da accettare prova a rialzarsi, per lei, per la sua famiglia. "Molte di voi mi hanno chiesto di parlare, perdonatemi, ma per me non è il momento, non so se arriverà mai - dice, per poi non nascondere la commozione - Per ora non è il momento di raccontare o chiacchierare e spero che capirete. Ringrazio anche tutte le ragazze che, a modo loro, per amore mi stanno raccontando le loro esperienze, però vi prego: basta. Basta perché c'è questa piccola ferita che tenta a modo suo di tornare a posto e rimarginarsi, invece leggendo continuamente si riapre ogni volta. So quanto amore c'è dietro i vostri racconti ma in questo momento non è quello che mi fa stare bene, e mi è stato consigliato di fare solo quello che mi fa stare bene. Nel vostro piccolo, voi mi fate stare bene. Vi voglio bene"

Al suo fianco c'è Aldo Palmieri, l'ex tronista diventato marito e padre dei suoi figli Niccolò e Leonardo. Un passo dopo l'altro la giovane campana tornerà ad essere la donna brillante e genuina che i followers hanno imparato ad amare ed apprezzare.