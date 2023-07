Alessia Cammarota racconta il parto di Mattia: "Si sono rotte le acque dopo 10 minuti"

Un parto è sempre difficile da affrontare, ma questa volta per Alessia Cammarota, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il percorso è stato più imprevedibile e veloce che mai. A rivelarlo è stata la diretta interessata, che ha raccontato passo passo tutti gli accadimenti di quella sera - il 18 luglio scorso - avvenuti poco prima di arrivare all'ospedale, dove dopo 10 minuti di attesa le si erano rotte le acque. È stata una vera fortuna che il compagno Aldo Palmieri, conosciuto grazie al programma condotto da Maria De Filippi, fosse a casa in quel momento, perché in questo modo - stando alle parole della Cammarota - ha potuto aiutarla in maniera tempestiva.

Cosa è successo

Una giornata difficile capita a tutti, ma un parto tanto repentino raramente si verifica. Dopo il video in cui l'ex corteggiatrice ha mostrato ai follower il primo incontro tra Niccolò e Leonardo e il nuovo nascituro, il piccolo Mattia, Alessia ha deciso di svelare su Instagram ai fan curiosi i dettagli dell'atteso parto: “ Ho ringraziato che fosse lunedì perché c'era Aldo con me. Lo sapete, Aldo la sera lavora e io resto a casa con i bambini: non sarebbe stato il massimo. Però c'era Aldo ed è andato tutto liscio. Ho iniziato ad avere delle contrazioni abbastanza lontane l’una dall’altra e quindi non dico nulla: ceniamo, io rimetto a posto casa, faccio le ultime lavatrici… tutto tranquillo”.

Quando i dolori sono aumentati - parliamo di poco tempo dopo - Palmieri le ha consigliato di recarsi in ospedale contro il parere della ginecologa: “Nel frattempo scrivo alla mia ostetrica e alla mia dottoressa, ma loro mi dicono che sembrano abbastanza irregolari. Aldo mi guarda e mi dice: 'Amo che hai?', e io rispondo: 'Non lo so, non mi sento tanto bene. Lui continua: 'Senti, mi sto facendo la doccia, poi mi cambio. Intanto mettiti qualcosa addosso. I bimbi alla fine sono svegli, mia mamma è sveglia, lasciamo i cuccioli e andiamo a fare un controllo'". Una volta raggiunto l'ospedale, 10 minuti dopo ha capito che il parto era alle porte: “Decidono di farmi mezz'oretta di tracciato. Lo scrivo ad Aldo e lui mi dice che è fuori. Dopo 10 minuti sento “clap” perché si erano rotte le acque. Mi sistemo e firmo le ultime carte per poi passare al travaglio. Essendo il terzo, è stato tutto più veloce. Alle 3.20 è nato Mattia“.