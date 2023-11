Uomini e Donne, Andrea Cerioli rompe il silenzio sui problemi di salute: "Sono esausto"

Andrea Cerioli ha deciso di raccontare ai follower l'ultimo complesso periodo segnato da problemi di salute. Da qualche tempo l'ex tronista e futuro papà si sta sottoponendo a cure mediche per contrastare i dolori dovuti a frequenti coliche addominali, causa di corse in ospedale che impensieriscono quanti lo seguono sui social. Oggi, con due storie Instagram, il racconto di quanto accaduto negli ultimi due anni e mezzo e la speranza che oggi sia l'inizio di un percorso in discesa dopo tante difficoltà.

"Sono davvero esausto da questo periodo", ha esordito Cerioli prima di partire con il racconto risalente alla pandemia e al lockdown, periodo durante il quale prese molto peso. Poi, nel 2021, l'esperienza dell'Isola dei Famosi e il forte dimagrimento: "Persi 26 kg in 80 giorni, uscito da là, "errore mio" tornai a mangiare come prima, cosa sbagliatissima perché bisognerebbe integrare lentamente e in bianco", ha proseguito ancora, ammettendo di aver ripreso 28/29 kg in poco più di un mese. Dopo essersi curato, negli ultimi mesi sono tornati i dolori alla bocca dello stomaco, allo sterno e alla schiena. Gli esami del sangue non riscontrano nulla di preoccupante, ma tac ed ecografia confermano un problema alla coliciste per cui si è sottoposto a biopsia che darà i suoi risultati tra dieci giorni. "Ora che il quadro è tutto chiaro e la terapia mirata spero inizi la discesa", ha concluso ringraziando tutti per le tante dimostrazioni di affetto.