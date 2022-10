Uomini e Donne, è finita tra Andrea Nicole e Ciprian: l'annuncio

Andrea Nicole e Ciprian si sono lasciati. La ex tronista di Uomini e Donne ha affidato a una storia Instagram il resoconto della decisione che arriva dopo settimane di indiscrezioni su una crisi con il fidanzato Ciprian Aftin, conosciuto nel programma di Maria De Filippi. L'inizio della loro relazione risale allo scorso dicembre: appena usciti da Uomini e Donne sono andati a convivere quasi subito a Roma con conseguente trasferimento da Milano di lei, ma nel tempo qualcosa è andato come non sperato e le indiscrezioni sulla rottura sono culminate ora con la conferma definitiva.

Andrea Nicole e Ciprian si sono lasciati: le dichiarazioni

"Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato, per altri forse no, come non lo era per me" ha esordito Andrea Nicole in una storia Instagram che ha proseguito spiegando di non aver dato una risposta a chi chiedeva delucidazioni sulla sua vita sentimentale con Ciprian per capire bene cosa stesse succedendo. "So che era una storia nata in un programma televisivo(...) ma la realtà è che non potevo e non volevo dire a voi cose che fino a qualche giorno fa neanche nella mia testa erano chiare. Ora lo sono e l'unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia".

Al momento alla dichiarazione di Andrea Nicole non è seguita una di Ciprian: incerti i motivi delle cause della rottura di una relazione che ha molto appassionato il pubblico del programma.