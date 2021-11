Uomini e Donne, Andrea Nicole si confessa sul percorso di transizione: "Ho paura sarà un macigno"

(Nel video in alto, le paure di Andrea Nicole)

"A volte ho quasi paura che lui non sia abbastanza forte, ma magari è una mia impressione, perché non c'è nulla che me lo faccia pensare". Cresce il sentimento ma crescono di pari passo anche le paure per Andrea Nicole, la tronista di Uomini e donne sempre più vicina ad Alessandro. Il motivo? Il suo passato, ovvero esser nata biologicamente uomo e dunque essere alla prese con un percorso di transizione cominciato all'età di diciotto anni.

Quella che, erroneamente, è stata definita "la prima tronista trans di Uomini e Donne" (erroneamente perché, di fatto, è una donna a tutti gli effetti), comincia a temere per l'uomo con cui sta instaurando un rapporto più profondo degli altri. "Per la storia che mi porto alle spalle - ha confidato ieri in puntata a Maria De Filippi - che mi rendo conto essere una parte del mio passato ma farà parte anche del mio futuro perché non è qualcosa che si puo cancellare. Ho un atteggiamento molto protettivo con lui".

Ma i suoi timori sembrano spegnersi di fronte all'interesse di Alessandro. "Mi sono avvicinato molto a lei perché abbiamo dei valori in comune, come quello di confrontarsi con la famiglia".

Interviene Maria De Filippi

A provare a far tornare un equilibrio in mezzo a tante emozioni è stata la conduttrice. "Andrea Nicole teme questo per il suo passato - ha spiegato al pubblico De Filippi - Alessandro ora non pensa più al passato di Andrea Nicole perché vive la realtà di una lei, perché leiè una lei. Nelle prime settimane ci pensava perché era condizionato dalla storia. Se io la storia non l’avessi raccontata questo problema non ci sarebbe, perché effettivamente non c’è. Il tentativo è far vedere una realtà, ovvero quello che c’era prima non era vero".

Il percorso di transizione di Andrea Nicole

La transizione per Andrea Nicole è cominciata subito dopo aver raggiunto la maggiore età e al termine di una adolescenza in cui da sempre, infanzia compresa, si sentiva donna. Una storia, la sua, che è spesso al centro delle puntate del dating show di Canale 5. Una storia non sempre facile. Proprio la scorsa settimana, infatti, la donna ha spiegato di aver pensato di "smettere di combattere", di farla finita, poiché lacerata dalla paura del dolore dei genitori. Ed è solamente due settimane fa, inoltre, che ha avuto la forza di mostrare una sua foto prima della transizione, quando era uno studente delle medie. Dopo tanto dolore, il futuro sereno è Alessandro?