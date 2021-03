Uomini e donne: chi è Cataldo, nuovo corteggiatore di Gemma. Tra figli, lavoro e vita privata

É stato feeling sin dal primo appuntamento. Grattini e gesti romantici per la dama torinese che insegue da tempo l'amore ma che troppo spesso incappa in fuoco di paglia

Sarà la volta buona? Che Gemma Galgani non abbia una gran fortuna con gli uomini è cosa nota. Dopo la storia con il Gabbiano George ha collezionato una serie di amori che sono nati e morti a distanza di poco. Ad aprire uno spiraglio è arrivato Cataldo Coccoli, un cavaliere d'altri tempi, che già da un primo incontro è parso catturare l'attenzione della dama torinese.

Prima di avventurarsi in una nuova conoscenza, Gemma ha voluto far chiarezza con Maurizio Giaroni che dopo aver chiuso con la Galgani per aprirsi ad una frequentazione con Maria Tona, nei giorni scorsi le ha mandato un messaggio equivoco. Messaggio che ha acceso il dibattito in studio in quanto risultato poco veritiero da Gianni Sperti che ha accusato Maurizio di essere alla ricerca di visibilità.

Chi è Cataldo Coccoli, nuovo corteggiatore di Gemma

Chiusa la parentesi Maurizio, la Galgani ha raccontato di aver avuto un incontro molto romantico con Cataldo, durante il quale c’è stato più di un contatto fisico (grattini) ma nessun bacio.

Ma chi è precisamente Cataldo Coccoli? 59 anni, è nato a Taranto ma vive da 40 anni a Napoli. Sul suo profilo Instagram ufficiale si dichiara artista, senza fare cenni ad un lavoro diverso. E' papà e spesso pubblica foto insieme ai figli. Di certo c'è che è un uomo che ama godersi la vita (non ha caso la stessa Gemma ha dichiarato di aver respinto le avances dell'uomo in determinate occasioni). Del suo privato, insomma, poco o nulla è dato sapere, se non che tra le sue passioni figurano, appunto, il mare, la danza e... il divertimento.