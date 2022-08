Uomini e Donne, Caterina e Biagio si sposano: l'annuncio e tutti i dettagli

Caterina e Biagio, conosciuti grazie al Trono Over di Uomini e Donne, si sposano. L'annuncio è arrivato attraverso la pagina Instagram del programma di Maria De Filippi, con un video in cui la coppia ha condiviso con i follower la gioia di una decisione arrivata a tre anni dalla fatidica proposta fatta in tv.

"Quando l'amore vi chiama, seguitelo" afferma la ex protagonista di Uomini e Donne accanto al promesso sposo che mostra l'invito alle nozze fissate per il 5 settembre 2022 a Ortona, in provincia di Chieti. Location dell'evento è Villa Tamerici situata lungo lo splendido litorale adriatico abruzzese. Nessun ulteriore dettaglio, al momento, sugli invitati, ma certamente nelle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori particolari sull'elenco delle persone, magari ex protagonisti o ancora volti noti di Uomini e Donne, che prenderanno parte al matrimonio.

La proposta di matrimonio in diretta a Uomini e donne

Era il 29 gennaio 2019 quando il cavaliere Biagio ha chiesto la mano alla dama Caterina nella puntata di Uomini e Donne. "Ti risposerei altre mille volte", aveva detto lei sotto lo sguardo emozionato del pubblico in studio. "E' una donna che mi ha dato tanta felicità e quella serenità che non ho mai avuto" aveva confidato lui parlando con Maria De Filippi: "Tutto il rapporto si è sempre basato sulla sincerità e la fiducia, cose che mi sono sempre mancate". I due hanno iniziato a convivere a Francavilla, paese d'origine di lui. Adesso per la coppia arriva l'ufficialità del matrimonio.