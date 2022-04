Chi è Catia, la nuova dama di Uomini e Donne sorella di una famosa vip

Tutti pazzi per Catia, la nuova dama di Uomini e Donne tra le protagoniste della puntata di venerdì 15 aprile 2022. La donna, balzata alle attenzioni del pubblico per il suo intervento televisivo contro Biagio, è stata subito riconosciuta da quanti frequentano il mondo social e hanno ricordato la sua parentela con un volto molto noto qual è la stilista Elisabetta Franchi.

Catia di Uomini e Donne è sorella di Elisabetta Franchi

Catia ha riscosso molto successo per la strigliata rivolta a Biagio, al centro della discussione dell'ultima puntata del programma di Maria de Filippi per aver iniziato a corteggiare Laura credendo di non aver più incontrato Iolanda. Tuttavia, trovandosela di nuovo di fronte nello studio, l'uomo ha cambiato ancora idea verso Iolanda, anche spinto dal fatto che intanto Laura aveva interrotto la loro frequentazione. Durissimo l'attacco di Catia: "Ma che uomo sei? Come sei messo? Vergognati, stai zitto, dovevi essere sincero!" ha detto a Biagio la dama, applaudita dai follower che sulla sua pagina Instagram, dov'è possibile scorgere le foto che la ritraggono con la sorella Elisabetta Franchi e intenta a lavorare nei negozi di abbigliamento, le hanno rivolto tanti complimenti.

(Di seguito il video dell'intervento di Catia a Uomini e Donne dal minuto 21)