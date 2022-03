Uomini e donne, Cecilia Zagarrigo svela il nome della figlia: "Scelto dal papà"

Dall'annuncio della gravidanza, l'ex corteggiatrice Cecilia Zagarrigo è tornata spesso a parlare di quel turbinio di emozioni che la pervadono da quando ha scoperto di crescere nel suo grembo una piccola creatura. Emozioni che l'hanno portata a mostrarsi sui social innamoratissima del suo compagno Moreno ed elettrizzata nei confronti di questa nuova vita. Dopo aver svelato il sesso (sarà femmina), nelle scorse ore la torinese ha voluto condividere anche la scelta del nome.

Il papà ha scelto il nome

Scelta che è arrivata non appena la coppia ha scoperto il sesso. Con la sua solia ironia, la torinese ha infatti raccontato attraverso i social che è stato il suo compagno ad esprimere per primo la sua preferenza, al termine di una nottata turbolenta: "Il nome che ha scelto è Mia, perchè non ha bisogno di molte spiegazioni, incarna il possesso. Devo dire la verità, non faceva parte dei nomi che avremo voluto dare ma quando mi ha raccontato questa cosa, l'ho visto convinto e per una volta nella vita l'ho fatto scegliere. La bambina si chiamerà Mia perchè è mia".