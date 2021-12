U&D Story | Che fine ha fatto Federico Mastrostefano: "Se fossi single tornerei tra gli over, ma non per Gemma"

Impossibile dimenticare la sua risata e il suo essere scanzonato, il non prendersi mai troppo sul serio e il baciare almeno una corteggiatrice ad esterna. Federico Mastrostefano viene identificato anche oggi come il tronista più divertente della storia del programma eppure, dopo poche puntate, il romano era pronto a salutare lo studio perchè il suo inizio non fu certo dei migliori: troppo timido, troppo bloccato ma...Maria De Filippi c'aveva visto lungo ed è bastato un semplice "divertiti" per far svoltare il percorso giovane con un passato da nuotatore. Il nuoto continua ad essere il suo mondo.

Dopo Uomini e donne e l'Isola dei famosi è infatti tornato a bordo vasca come istruttore, nella sua Manziana. E l'amore sembra averlo trovato per davvero, al fianco della sua Veronica con la quale sta da ben 4 anni.

Com’è la tua vita oggi?

La mia vita la definisco appagata nel senso che da quando avevo 20 anni mi sono messo in testa dei progetti e li sto raggiungendo. A livello lavorativo ho realizzato il mio sogno, che era quello di gestire un impianto e di arrivare a formare in vasca dei campioni del futuro.

Perché avevi scelto di partecipare a Uomini e donne?

Perché volevo far ingelosire una mia ex e, per gioco, ci sono riuscito benissimo. Inizialmente volevo corteggiare Paola Frizziero ma la redazione ha visto in me qualcosa e ha deciso di mettermi sul trono.

Com’è cambiata la tua vita dopo Uomini e donne?

Dal punto di vista economico mi ha aiutato molto. Erano gli anni delle serate, degli sponsor e attraverso quello sono arrivato poi a fare l’Isola dei famosi (che era il mio sogno nel cassetto): vivere un’esperienza selvaggia a contatto con la natura e con l'acqua, per uno che aveva alle spalle 10 anni in nazionale di nuoto e che aveva girato il mondo con il surf, era davvero il top.

Cosa cambieresti del tuo percorso?

Che Pamela non me ne voglia, perchè le voglio bene ed è una mia amica, non avrei scelto nessuno, non ero pienamente convinto, infatti poco dopo la scelta ci siamo lasciati.

Lo rifaresti?

Lo rifarei altre 10 volte. Ora sono felicemente fidanzato, se dovessi lasciarmi (se lei mi lascia) allora lo farei, oppure se fossi single farei il Trono over ma non per corteggiare Gemma (sorride, ndr).

Raccontaci un aneddoto del dietro le quinte…

All’inizio del trono ero un po’ personaggio inesistente, non avevo creato dinamiche perchè ancora mi dovevo riprendere dalla storia con la mia ex. La redazione mi invitò a scegliere perchè si rendevano conto che non andavo. Una sera dovevo fare un’esterna con tre ragazze e, forse perché avevo alzato un po’ il gomito, le ho baciate tutte e tre e da li è partito il mio personaggio. Maria nel dietro le quinte mi diede del pazzo, ridendo, e proprio quel giorno andammo a pranzo tutto insieme (avevo voltato pagina, finalmente riuscivo ad essere me stesso). Da li è scattato il mio personaggio, con la benedizione di Maria che mi disse: "Ti devi divertire"

Sei rimasto in contatto con qualcuno del programma?

No.

Segui ancora Uomini e donne?

Si si lo vedo, penso che Maria sia geniale perchè è riuscita ad unire il trono maschile e femminile con quello degli over, ha aggiunto il trono trans, fa vedere ciò che veramente esiste, molte volte in tv tendono a nascondere ma Maria è riuscita a portare in tv quello che c’è nella vita reale.

Un pregio e un difetto di Maria De Filippi…

Maria è semplicemente geniale, impossibile trovare un difetto.

Che rapporto hai con i tuoi followers?

Io ho continuamente richieste da parte di agenzie che mi chiedono se vogliono aumentare i miei followers ma non mi interessa, i followers che ho su Instagram li conosco veramente non ho bisogno di fake per aumentare la visibilità. Io non vivo di social, mi capita di condividere momenti di vita ma quello che si vede sui social non è a 360° la mia vita.