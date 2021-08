Uomini e Donne, Claudia Dionigi è incinta?

Non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia e così, al primo accenno di una possibile gravidanza, i pettegolezzi si sprecano: Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi aspettano un figlio? E' l 'indiscrezione che si rincorre online da qualche ora, che ha trovato pronta smentita da parte dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne pur non convincendo del tutto i follower.

A scatenare i rumors, una foto in bikini con un pancino più rotondo del solito. A domanda diretta di un fan ("Sei incinta?"), la risposta di Claudia non si è fatta attendere: "No, non sono in dolce attesa. Semplicemente mi sto sfondando di cibo perché mi piace magna, scrive, per poi aggiungere, "sarebbe bellissimo". Una smentita che non ha convinto proprio tutti dal momento che l'ambizione di metter su famiglia per la bionda romana e il suo "Cobra" è molto forte da qualche tempo. Legati dal 2018, quando si sono promessi amore proprio a Uomini e Donne, i due rispondevano così sul tema gravidanza appena qualche mese fa: "Il prossimo anno ci piacerebbe coronare questo sogno e diventare genitori. Direi che ormai siamo arrivati quasi al limite".